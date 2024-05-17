Bakanlıklarda tasarruf dönemi başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları ile birlikte kamuda sıkı tasarruf dönemi başladı. Bakanlıklar alınacak önlemler ile ilgili arka arkaya genelgeler yayınlıyor. Tasarruf tedbirlerinde en hızla hareket eden kurumlardan biri de Adalet Bakanlığı oldu. Bakanlıkta 2010- 2011 model araçlar satıldı, yeni araç alımları durduruldu. Sadece 2012 model aracı yolda kalınca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç için banka promosyonuyla yeni araç temin edildi. Bakanlığa ait ama başka kurumların kullandığı binalar geri alındı. Geçici personelin görevlerine son verildi, yurtdışı görevler iptal edildi. Özel kalemler dahil personel fazla mesai yaparsa havuzdan araç kullanıyor.

LED KULLANIMINA GEÇİŞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da kamuda enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda çalışmalar yürütüyor. 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve 2024 - 2030 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı bu sene başında hayata geçiren bakanlık, kamu binalarında 2030 yılına kadar yüzde 30 enerji tasarrufu hedefliyor. Kamu binaları için 2023 yılına kadar yüzde 15 tasarruf hedefi belirleyen bakanlık tarafından sokak lambalarında kapsamlı bir LED'e geçiş programı başlatıldı.