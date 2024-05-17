EÜ’de tasarlanan iha Teknofest adayı

EGE Üniversitesinin (EÜ) farklı akademik birimlerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin kurduğu Ege Vortex Takımı, yapay zeka destekli İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacak. Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Öğrencisi ve Takım Kaptanı Görkem Bütev, şunları söyledi: "Havada görüntü işleme özelliğine sahip olan aracımızın tüm sistem tasarımı takımımızca özgün olarak tasarlanmış ve test aşamalarına geçilmiştir. Çift dihedral ve martı kanat dış tasarımına sahip olan uçağımız da çoğu görevi icra edebilecek şekilde tasarlandı. Uzun menzil telemetri sistemine sahip olan İHA, yer kontrol istasyonu ile kesintisiz haberleşebilmektedir."