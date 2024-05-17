“Kordon’da güvenlik yok”

KORDON İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, İzmir'e gelen kruvaziyer gemilerin Kordon esnafına bir katkısı olmadığını belirterek, "Turistlerin burada konaklaması gerekir ama gelenlerin çoğu Efes, Meryemana'ya gidiyor. Gelenlerin Kordon esnafına bir katkısı olmuyor. Kordon'da güvenlik açığı çok fazla. Turistler oradan korkuyorlar" dedi.

İzmir uzun bir aradan sonra 1 günde 2 kruvaziyer gemiye ev sahipliği yaptı. Alsancak Limanı'na demirleyen kruvaziyer gemileri, kent ekonomisine katkı sağlama potansiyeline sahip birçok yolcuyu taşıyor. Şanlı şöyle söyledi: "Şehrin ekonomisine elbette katkısı oluyor ama turistlerin en az 1 gece burada konaklaması gerekir. Gelenlerin Kordon esnafına bir katkısı olmuyor. 8-9 gibi gelip akşamüzeri 5 gibi hareket etmesinden dolayı Kordon esnafı faydalanamıyor."