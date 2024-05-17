Merkez Bankası’nın rezervlerinde artış

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde ciddi bir yükseliş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezerv miktarlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Merkez'in rezervleri 126 milyar 355 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez'in rezervleri 8 milyar 47 milyon dolar artmış oldu. Altın rezervleri ise 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara çıktı. Düzenli olarak açıklanan bu veriler, Merkez Bankası'nın rezervlerinin artmaya devam ettiğini ve bunun da iyiye işaret olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan söz konusu yükseliş 27 Ağustos 2021'den bu yana en güçlü haftalık rezerv artışı olmasıyla dikkat çekti.