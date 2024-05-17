Turist sayısında artış bekleniyor

MUĞLA Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, 2024 turizm sezonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, Fethiye'nin turizmde kaydettiği ilerlemeleri ve gelecek hedeflerini paylaşarak, bölgenin potansiyelini vurguladı. "Turizm sezonunda Fethiye olarak günlük 100 bin turist ağırlıyoruz" diyen Uysal şöyle devam etti: "2023 yılında bölgemize 1 milyon 740 bin yabancı misafir geldi. 2024 yılı için planlanan koltuk sayısı 2 milyon 200 bine yakındır. Hedefimiz 2 milyonun üzerinde yabancı misafiri bölgemize gelmesidir. Bu misafirlerin yarısı Fethiyemize gelmektedir. Yabancı misafirlerin yüzde 67'sini İngiliz yüzde 13'ünü Rus yüzde 6'sını Alman misafirler oluşturmaktadır" diye konuştu