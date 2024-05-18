Çin pazarına Türk taşları değer katacak

Türk doğaltaş sektörü, Çin'de Türk taşlarının vitrini konumunda olan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda, 2025 yılında daha güçlü bir şekilde yer almak için kolları sıvadı. Türk doğal taş sektörü, Çin'e 1 milyar dolar ihracat yaptığı 2013 yılına geri dönmeyi hedefliyor.

'İSTEKLERİ KARŞILAYABİLİRİZ'

Çin, Xiamen Fuarı'nın günümüzde işlenmiş ürün talep eden, proje bazlı çalışan mimarların, endüstriyel tasarımcıların yoğun katıldığı bir fuar kimliğine büründüğü tespitinde bulunan EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu şöyle söyledi: "Güney Kore, Japonya, Malezya, Endonezya başta olmak üzere Uzakdoğu ve Asya Pasifik ülkeleri Çin'in hinterlandı. Bu pazarlarda gücümüzü korumak için projelere yanıt verebilir konseptlerle de bu fuarda yerimizi almalıyız. Çin'in beklentilerine cevap verecek hareket kabiliyetine sahibiz. Çin pazarında tekrar 1 milyar dolar ihracat potansiyeline ulaşabiliriz."