Coordinat Yapı Pınar Karşıyaka’nın forma sponsoru oldu

Coordinat Yapı ortakları Caner Tan ve Onur Durmuş, Coordinat Bornova'da Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Koç Ufuk Sarıca ve Takım Kaptanı Kenan Sipahi ile bir araya geldi. İzmir'in basketboldaki köklü kulüplerinden Pınar Karşıyaka'nın başarılarını memnuniyetle izlediklerini belirten Coordinat Yapı ortakları Caner Tan ve Onur Durmuş, Pınar Karşıyaka'ya 4 yıldır sponsorluk desteği verdiklerini, bu yıl itibariyle de takımın forma sponsorluğunu üstlendiklerini söyledi.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Yıllardır sporla iç içe bir yaşam sürdürdüklerini ve Pınar Karşıyaka ile gurur duyduklarını belirten Onur Durmuş, "İzmir'in en köklü kulüplerinden olan ve başarılarıyla göğsümüzü kabartan Pınar Karşıyaka'yı elimizden geldiğince destekliyoruz. Pınar Karşıyaka, Türkiye basketbol süper liginde İzmir'i temsil ederek kentimize önemli katkı sağlıyor. Coordinat Yapı olarak İzmir'i yurt içi ve dışında tanıtan ve gençleri basketbola ve spora özendiren takımımıza önümüzdeki maçlarda başarılar dileriz" diye konuştu. Şehrin marka bilinirliğini ve değerini artıran İzmir takımlarının desteklenmesinin önemine dikkat çeken Coordinat Yapı Ortağı Caner Tan da, Pınar Karşıyaka'dan yeni kupalar ve şampiyonluklar beklediklerini dile getirdi.

"SPONSORLUKLAR ÖNEMLİ"

Pınar Karşıyaka koçu Ufuk Sarıca da, şunları söyledi: "Ligi istediğimiz gibi güzel bir noktada bitirdik. Sezon başında ilk dördü hedeflemiştik. Oyuncu olarak eksik olmamıza rağmen takımımız kulübe ve camiaya sahip çıkarak başarıyla mücadele etti. Ben takımımdan oyuncularımdan ve gösterdikleri performanstan memnunum. Mücadeleye devam ediyoruz. Coordinat Yapı'nın verdiği destek sportif anlamda rakiplerimizle yarışabilmek adına bize güç katıyor. Coordinat gibi kurumsal bir firmanın desteğini almamız takımımız için çok önemli. Bize sağladıkları bu destekten ötürü çok memnunuz."