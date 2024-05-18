Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önemli açıklamalarda bulunarak kendisine yöneltilen soruları özel oturumda yanıtladı. Dün İstanbul'da gerçekleştirilen zirvede, Bakan Bolat şu ifadelere yer verdi: "Gemi avcılığı yapan çevreleri gördük. 2 Mayıs'tan beri İsrail'e ihracat yapılmamaktadır." Bakan Bolat şöyle devam etti: "Bazen Türkiye ekonomisini ve iktidarı kötülemek sanayi bitti gibi tezviratlar yapılıyor, bunlar tamamen yalan. Biz geçen yıl ekonomimizi 1 trilyon 118 milyar dolarlık bir üretim hacmine ulaştırdık. ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefimiz var."

'GERİLEME SÖZ KONUSU'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı ilk çeyreğinde ihracat verilerini paylaşarak, "Hedefimiz ne OVP'de, 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı. Yani 377 milyar dolar döviz geliri elde etmek. 10 ayda da dış ticaret açığımızda yaklaşık 29, cari işlemler açığımızda da 26 milyar dolar gerileme söz konusu oldu. Cari işlemler açığımız Mart itibariyle son 12 ayda 31.2 milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz sene de 255.5 milyar dolarla ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık" diye konuştu.

FAHİŞ FİYAT GÜNDEMDE

Zirvede açıklamalarına devam eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat uygula malarını da ele aldı. Bolat, "Yanlış yola sapanlar daha hızlı cezalandırılacak" şeklinde konuştu. Bakan Ömer Bolat, konuşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katılarak ihracatçı ailemize hitap etme fırsatı bulduk. Hem iç ticaretimizde yaşanan gelişmeleri hem de dış ticaretimizi derinlemesine değerlendirdiğimiz toplantıda, ayrıca gelecekte ülkemiz ihracatına ve komşularımız ile ticarete dair yol haritamızdan bahsettik. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracat odaklı kalkınma vizyonumuz ışığında ülkemiz dış ticaretini ve refahını sürdürülebilir bir şekilde her an daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."