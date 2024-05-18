Dikili TDİOSB’ye 30 milyon dolar finansman

İzmir'de kurulan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle, Dünya Bankası'ndan 30 milyon dolar finansman sağladı. Bu ödenekle Dikili TDİOSB altyapı inşaatları ve jeotermal kuyular ile ısı merkezi imalatları finanse edilecek. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Tarım yapılması mümkün olmayan bir arazide tarımsal üretime dayalı bir kümelenmeyi amaçlayan projemiz mevcut. Ayrıca kadınlar başta olmak üzere, 3 bin 500 kişiye istihdam oluşturulacak" dedi.