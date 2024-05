İZDO’dan görme engelli öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi

İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu ve İlkokulu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi ile ağız içi muayenesi gerçekleştirdi. Engelliler Haftası kapsamında görme engelli ortaokul ve ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen İZDO üyesi diş hekimleri, öğrencilerle tek tek ilgilenerek ağız içi muayenesi yaptı. Çocukların sağlıklı dişlere kavuşmaları için erken yaşta bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Melis Daraoğlu Gürel "İZDO olarak geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdik. Onlara sağlıklı diş nedir? Çürük nasıl oluşur? Sağlıklı beslenme nasıl olur? Dişler nasıl fırçalanmalıdır? gibi farklı sorular sorarak ayrıntılı bilgiler verdik" diye konuştu. Gürel, " Her gün kahvaltıdan sonra ve akşam yatmadan önce iki dakika süreyle dişlerin fırçalanması gerekir. Doğru ve dengeli beslenme de çok önemlidir. Özellikle kemikleri güçlendiren yoğurt, süt, sebze, meyve ve et tüketimine önem verilmelidir. Asitli, şekerli içecek ve yiyeceklerden uzak durmak diş sağlığı açısından gereklidir. Her çocuk 6 ayda bir diş hekimine giderek kontrolden geçmelidir" dedi. Etkinlik kapsamında öğrencilerin sorularını da yanıtlayan İZDO üyesi diş hekimleri, ağız içi muayenesi gerçekleştirdikleri tüm öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye etti.