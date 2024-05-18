Kadın girişimciler Kuşadası’nda buluştu

Egeli Kadın Girişimciler, Kuşadası Ticaret Odası organizasyonu kapsamında Kuşadası'nda buluştu. Ege bölgesinde iş ve meslek sahibi olan kadınların biraraya gelerek iş ağlarını geliştirmelerini amaçlayan organizasyona; İzmir, Aydın, Muğla, Kütahya, Uşak ve Manisa il ve ilçelerinden kadın girişimciler katıldı. Program, "bölgesel olarak kadın girişimcilerin bir araya geldiği organizasyonun işlerini geliştirmek adına katılımcılara faydalı olacağını umduğunu" söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Kadın girişimciler; farklı sektörlerde pek çok girişimci kadınla tanışarak iş potansiyellerini genişletme fırsatı buldukları için emeği geçen herkese teşekkür etti.