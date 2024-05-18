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Haberler Ekonomi Kapsamlı eğıtım programları yayında

Kapsamlı eğıtım programları yayında

HABER MERKEZİ
Kapsamlı eğıtım programları yayında
FİNANS dünyasında uzmanlaşmak ve finansal okuryazarlığı artırmak isteyen herkes için Borsa İstanbul Grubu'nun kapsamlı eğitim programları yayınlandı. Borsa İstanbul Eğitim Programları, 30'u aşkın eğitim programını içeriyor. Ana vizyon, tüm sektör çalışanlarının finansal okuryazarlık farkındalığını artırmak ve finansal alanda uzmanlaşmalarını sağlıyor. Bu kapsamda, aracı kurum ve portföy yönetim şirketi çalışanları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin çalışanları programa katılabiliyor. Eğitimler, birebir uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor ve uzman ekiplerce veriliyor. Eğitimlere, Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabiliyor.
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