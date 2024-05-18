Mali müşavirlere mahkemeden göreve iade kararı

İZMİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Davudoğlu, 22.08.2023 tarihinde yapılan görev dağılımında usulsüzlük tespit edildiğini belirterek, açtıkları dava sonucunda 8. İdari Mahkemesi'nin göreve iade kararı aldığını açıkladı. Görev dağılımında yapılan usulsüzlük neticesinde mevcut yönetimin 8 aydır aldıkları karar ve uygulamaların da usulsüz olduğunu kaydeden Ertuğrul Davudoğlu, kamuoyuna yönelik bir mesaj paylaştı: "22.08.2023 günü hukuk dışı bir şekilde yönetim kurulu görev paylaşımı değiştirilmeye çalışılmış ve usulsüz bir kararla başkan, sekreter, sayman ve diğer kurul üyelikleri değiştirilmiştir. İdarenin yaptığı eylem ve işlemler anayasa hükmüyle yargı denetimine açıktır. 22.08.2023 tarihli kararı yargıya götürülmüş ve mahkeme bu hukuk dışı kararı iptal etmiştir. Ancak yargı kararına direnilmektedir. Direnen yönetim kurulu paydaşlarından biri Meslekte Birlik Grubu diğeri ise Ana Muhalefet Partisine yakın olarak bilinen Çağdaş Grup. Çağdaş Grup Yürütme Kurulu Başkanı ise İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu. Adalet için yürüyüşler yapan partinin milletvekilinin adalete karşı olması ise partisiyle tezat değil midir? Türk milleti adına verilmiş yargı kararını yok sayan kişi ve kurumları önce meslek kamuoyunun sonra da Türk milletinin takdirlerine bırakıyoruz."