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Haberler Ekonomi Manisalı öğrenciler iş hayatına hazırlanıyor

Manisalı öğrenciler iş hayatına hazırlanıyor

HABER MERKEZİ
Manisalı öğrenciler iş hayatına hazırlanıyor
Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Metal Teknolojisi alanında eğitimlerine yönelik Mesleki Eğitimin olmazsa olmazı olan uygulamalı eğitim fırsatı için Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Meslek Lisesi Öğrencileri hem öğreniyor hem de üretiyorlar. Geçen yıl öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla okula 1 milyon liradan fazla gelir elde edildi. Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda bulunan döner sermaye işletmesi kapsamında Metal Teknolojisi alanında aldıkları siparişlerle bu eğitimlerinin yanında hem mesleklerini daha iyi öğreniyorlar hem de kendilerini iş dünyasına daha iyi hazırlıyorlar.
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