Özel Sağlık’tan ‘Anne ve Kadın Sağlığı Farkındalık’ semineri

İzmir Özel Sağlık Hastanesi'nin düzenlediği anne ve kadın sağlığı farkındalık seminerinde uzman hekimler, Mimar Sinan Mahallesi sakinlerini kadın hastalıkları ve tedavileri konusunda bilgilendirdi. Seminer kapsamında ayrıntılı sunumlar gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gayem İnayet Çelik, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Op. Dr. Gülçin Çetin Uysal ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Öğr. Gör. Dr. Şerafettin Özdoğan katılımcıların sorularını da yanıtladı. HPV ve rahim ağzı kanseri konusunda açıklamalarda bulunan Op. Dr. Gülçin Çetin Uysal, rahim ağzı kanserine yüzde 99 oranında HPV virüsünün neden olduğunu belirtti.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

UYSAL, hastalıktan korunma ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi: "HPV virüsü başta cinsel yolla olmak üzere; mukoza ve cilt yoluyla bulaşır. HPV, rahim ağzı kanserinin yanı sıra; vajen, vulva, anal kanal kanserlerine de yol açabilmektedir. Son araştırmalara göre meme kanserinden sonra rahim ağzı kanseri ikinci sırada görülmektedir. Erken yaşta cinsellik, çoklu partner, sigara, kötü beslenme, ko-enfeksiyonlar, bağışıklık sistemi hastalıkları ve doğum sayısı gibi etkenler risk faktörünü artırmaktadır. Korunma için aşılanma, rahim ağzı kanser taramaları, tek eşlilik ve kondom kullanılması önem taşımaktadır. HPV aşısının 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklara uygulanması gerekmektedir." İdrar kaçırma, mesane ve rahim sarkması problemleri hakkında da bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gayem İnayet Çelik de, bu hastalıkların hem sosyal hem de psikolojik sorunlar yarattığını ve uzman gözetiminde tedavi edilebildiğini söyledi. Çelik, "İdrar kaçırma kontrol edilemeyen idrar tutamama halidir. Her yaşta olabilse de ileri yaşta daha sık görülür. Eğer sürekli tekrarlıyorsa hastalık olarak kabul edilir. İdrar kaçırma kişinin yaşam konforunu bozar. Her iki cinste de görülmekle birlikte, kadınlarda daha sık rastlanır. Hastanın durumuna göre ilaç ve Meş cerrahisi tedavilerinin yanı sıra; pelvik taban rehabilitasyonu da uygulanabilir. Hastalık ileri aşamadaysa cerrahi tedavi tek seçenek olarak uygulanmaktadır" diye konuştu.

ÖZEL TANI VE TEDAVİ

SEMİNERDE pelvik taban rehabilitasyonunu anlatan Uzm. Dr. Şerafettin Özdoğan ise şu ifadeleri kullandı: "Pelvik taban; idrar yolu, rahim ağzı, kalın bağırsak ve rektuma destek oluşturan kas grubuna denir. Kaslar çeşitli şekilde hareketliliğini yitirebilir. Bazen sıkı, bazen de gevşek olabilir. Pelvik taban kaslarını rehabilite ederek idrar kaçırma ve kronik kabızlık, erken boşalma, ereksiyon problemlerinin de tedavi edilmesi mümkündür. Multidisipliner bir şekilde kişiye özel olarak değerlendirmeler yapılır."