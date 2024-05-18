‘Turizm sektöründe iyi bir rüzgar yakaladık’

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, Türkiye'nin 2024 yılı ilk çeyrek turizm verilerini değerlendirdi. Sektör olarak başarılı bir performans sergilediklerini dile getiren Girgin, yaz sezonunda 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir hedefine doğru ilerlediklerini söyledi. Yiğit Girgin, "Turizm gelirinde sektör olarak ilk çeyrekte 8,8 milyar dolar ile önemli bir başarı elde ettik. Bizim maliyetlerimiz avro bazlı olduğu için düşük kur politikası bizim için avantaj sağlamıyor. Maliyetlerimiz arttığı için bu farkı yurt içi ve yurtdışı fiyatlamalara yansıtmak durumunda kalıyoruz. Şimdilerde iyi bir hacmimiz, turist potansiyelimiz var. Şu anda sektör olarak iyi bir rüzgar yakaladık" diye konuştu.