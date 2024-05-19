Türkiye genç nüfusuyla Avrupa’da fark yaratıyor

TÜRKİYE'NİN, yaklaşık 13 milyona ulaşan genç nüfusu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplam genç nüfusunun yüzde 27'sine karşılık geliyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin genç nüfusu, Belçika'dan Yunanistan'a İsveç'ten Macaristan'a kadar AB üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Ülkede 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,1'ini oluştururken, bu oran AB'de yüzde 10,6 olarak kayıtlara geçti.