Verginizi ödemeyi unutmayın

Emlak vergisi son zamanlarda detayları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisi rehberi ile ilgili bilinmesi gerekenleri aktardı. Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi de 2025'te başlayacak. Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli birinci derece yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor. 2024 yılı emlak vergisi ilk dönem taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona erecek. İkinci taksitler ise Kasım ayında ödenecek. İsteyen vatandaşlar her iki taksiti de tek seferde ödeyebilirken, taksitlerinin zamanında ödemeyenler ise ceza faizleri ile karşı karşıya kalabilecek.

MERAK EDİLEN KONULAR

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) HAZIRLADIĞI REHBERDE ŞU SORULARA CEVAP VERDİ:

1 - Bu yılın nisan ayında emekli oldum, emlak vergisi yatırmam gerekiyor mu? Bu yıl emekli olanların emlak vergisini yatırması gerekiyor. Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Bu yıl bildirimde bulunan emekliler gelecek yıl itibariye vergiden muaf olacak. Ancak bu yıl için sayılan bu gelirlerin 150 bin TL'yi geçmemesi durumunda tek konut için muafiyetten yararlanılabilir.

2 - Yeni aldığım konut için beyannameyi ne zaman vermem gerekiyor? Tapu alındıktan sonra en geç yılın son mesai gününe kadar beyanname verilmesi gerekiyor. Örneğin bu yıl şubat ayında ev aldıysanız 31 Aralık 2024 tarihine kadar emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı. Bu yıl ev alanlar vergilerini 2025 yılında ödemeye başlayacak.

3 - Emlak vergisi değeri nasıl hesaplanıyor? Dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirleniyor. Son olarak 2021 yılında 2022-2025 yıllarında geçerli sayılacak değerler belirlendi. Bu yıl yeni değerlere göre ödemeler gerçekleştiriliyor. Ara yıllarda da rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Bu tutarın üzerine gayrimenkulün çeşidine göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutlarda büyükşehir sınırlarında binde 2, diğer yerlerde de binde 1 ekleme yapılıyor.

4 - Yeni inşa edilen binalar için ne zaman vergi ödenmeye başlanır? Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içinde belediyeye verilir. Vergi değerini değiştiren sebeplerin bulunması durumunda emlak vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Devlete ait arazi için bildirim verilmez.