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Haberler Ekonomi Bakanlıktan 2 firmaya 7 milyarlık ceza! Vergi kaçıran yanacak

Bakanlıktan 2 firmaya 7 milyarlık ceza! Vergi kaçıran yanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kapsamlı vergi incelemelerinin ardından demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren iki firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesti. Sektör bazında devam eden denetimlerin ilk cezası olan bu yaptırım, vergi usulsüzlüklerine karşı kararlılıkla mücadele edileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

HABER MERKEZİ
Bakanlıktan 2 firmaya 7 milyarlık ceza! Vergi kaçıran yanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, demir-çelik sektöründen 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesildi.

2 DEMİR-ÇELİK FİRMASINA REKOR CEZA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör sektör yürüttüğü vergi incelemelerini tamamlamaya başladı. İlk sonuçlar demir-çelik sektöründe alındı. 2 firmaya 7 milyarlık rekor ceza geldi. Vergi incelemesinin yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da aklama suçu incelemesi yapıyor. Demir çelik sektöründe yerinde denetimlerle fiili sayımlar yapılıyor.

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğratan ve haksız kazanç sağlayan firmalar nezdinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen incelemeler tamamlanmaya başladı. Kaynaklar, iki büyük firma nezdinde yaklaşık 7 milyar liralık bir ceza olduğunu belirtiyor.

BAKANLIK PİYASAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Demir çelik piyasasını kayıtlı hale getirmek noktasında oldukça kararlı olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, sürekli gözetim ve kontrol araçlarıyla piyasayı yakından takip ediyor. İnşaatlarda kullanılan demirlerin üretim aşamasından son kullanım aşamasına kadar olan sürecin izlenebilir hale getirilmesini amaçlayan inşaat demiri izleme sistemi de bunlardan birisi. Ayrıca kaynaklar, büyük üretici firmalar nezdinde Vergi Müfettişleri tarafından fiili sayımlar yapıldığını ve devamının geleceğini belirtiyor.

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