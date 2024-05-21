Bodrum’da müşteriye milyonluk adisyon

Dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye ünlülerinin de yaz aylarında uğrak yeri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm sezonunu açıldı. Her yıl fiyatlarıyla gündeme gelen gözde turizm merkezi de bu yıl sezon başında rekor kırıldı. Yalıkavak Marinada faaliyet gösteren bir restoranda 1 milyon 115 bin 510 liralık adisyon şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan adisyon gündem yarattı.

SIFIR ARABA PARASI

Lüks restoran ve beach clup olarak hizmet verdiği öğrenilen mekana gelen 20 kişilik bir müşteri grubu tarafından ödendiği tahmin edilen hesapta kişi başına ortalama 56 bin lira düşüyor. Sosyal medyada paylaşılan adisyon fotoğrafının altına çok sayıda yorum yapıldı. "Yok artık" dedirten fiyat ile ilgili yapılan "Kişi başı harcama limiti minimum 35 bin TL. Yuh" yorumu dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, adisyonun geçen yıla ait olduğu da iddia edildi. Söz konusu adisyona ilgili, "Ev mi almışlar araba mı? Bu nasıl fiyat?", "Hesaptan çıkamıyorum, sinirlerim bozuldu", "Bir oturuşta araba parası yemişler" yorumları yapıldı.