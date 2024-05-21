  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'dan yeni rekor geldi

Borsa İstanbul'dan yeni rekor geldi

HABER MERKEZİ
Borsa İstanbul’dan yeni rekor geldi
BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günün ilk yarısında 10.763,82 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,25 puan ve yüzde 0,57 değer kazancıyla 10.703,83 oldu. Toplam işlem hacmi 65,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,06, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,45 ile gıda içecek oldu. Gün kapanışında yükselişini sürdüren endeks, 10.739 puanla yatırımcıların yüzünü güldürdü.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA