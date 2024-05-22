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Ekonomi Üniversiteliler yeni fikirlerle ödül topladı

HABER MERKEZİ
Ekonomi Üniversiteliler yeni fikirlerle ödül topladı
TÜRKİYE Bilişim Derneğinin öncülüğünde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Genç Beyinler Yeni Fikirler' proje yarışmasına İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencilerinin başarısı damga vurdu. İEÜ'lü gençler, 4 kategoride toplam 12 ödülün verildiği yarışmada büyük başarıya ulaşarak 6 ödül birden aldı. İEÜ öğrencileri, buz hokeyi eğitimini oyunlaştıran mobil uygulama geliştirerek 'eğitim, eğlence ve oyun' kategorisinde birinciliğe ulaştı. Aynı kategorinin ikincisi de müzik etkinliklerinde katılımcılarla interaktif bir ortam oluşturmayı hedefleyen 'Divine' adlı uygulamayla kazanıldı. Bir başka ekip ise engelli bireyler için işaret dili jestlerini ve ses sinyallerini metin formatına çeviren 'SignDet' isimli uygulama ile derece aldı.
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