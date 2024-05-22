Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala hem tatil planı yapanlar hem de kurbanlık almak isteyenlerin araştırması sürüyor. Bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Büyükbaş kurbanlık hayvan kaç TL? Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? soruları merak ediliyor. İşte 2024 kurbanlık fiyatları...
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.
2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Kurbanlık fiyatları küçükbaş ve büyükbaş olmasına göre farklılık gösterirken fiyatlar il özelinde de farklı olabiliyor.
Buna göre büyükbaş canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında, küçükbaş ise 250 ila 300 TL arasında olması bekleniyor. Bu durumda küçükbaş fiyatı 13 bin ila 20 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise hisse fiyatı 20 bin ila 30 bin TL arasında olabilir.
2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 yılı bayram takvimi belli oldu.
4 gün sürecek Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
KURBAN EDİLECEK HAYVANLAR HANGİ NİTELİKLERİ TAŞIMALIDIR?
Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, hafif topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir (Kâsânî, Bedâi', 5/75-76). Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.
Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû', 8/399-404).
GEBE HAYVANIN KURBAN EDİLMESİ CAİZ MİDİR? KURBANLIK HAYVANIN KURBAN EDİLMEDEN ÖNCE DOĞURMASI DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?
Gebe hayvanların kurban olarak da etlik olarak da kesilmesi uygun değildir. Ancak kesilmesi durumunda da kurban ibadeti yerine gelmiş olur. Kurban edilmek üzere belirlenen gebe bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa yavrunun kendisi ya da değeri fakirlere sadaka olarak verilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 6/322-323).
Kurbanlık olarak belirlenen hayvanın kesilmeden önce gebe olduğu anlaşılırsa bu hayvan kurban edilmeyip yerine aynı değerde başka bir hayvanın kesilmesi daha uygun olur.