Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL?

KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurbanlık fiyatları küçükbaş ve büyükbaş olmasına göre farklılık gösterirken fiyatlar il özelinde de farklı olabiliyor.

Buna göre büyükbaş canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında, küçükbaş ise 250 ila 300 TL arasında olması bekleniyor. Bu durumda küçükbaş fiyatı 13 bin ila 20 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise hisse fiyatı 20 bin ila 30 bin TL arasında olabilir.