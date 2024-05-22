Terim, Denizbank’a tazminat davası açtı

YÜKSEK karlı gizli fon davasında adı geçtiği halde sessiz kalmakla eleştirilen teknik direktör Fatih Terim, Denizbank'a maddi ve manevi tazminat davası açtı, ayrıca sorumlulardan şikayetçi oldu. Terim'in avukatları yaptıkları açıklamada, "Bu davaya taraf dahi olmamasına rağmen, müvekkilimiz Fatih Terim hakkında birçok asılsız yorum yapılmıştır. Bir yıldan uzun süredir devam eden bu süreç boyunca müvekkilimiz, adli süreçlere duyduğu saygı ve güven nedeniyle bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştır. Yakın zamanda müvekkilimiz adına tazminat davaları açılmıştır" denildi.