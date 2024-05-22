TOKİ 36 İLDE KONUT SATIŞI YAPACAK! İşte iller ve başvuru şartları...

TOKİ 36 İLDE KONUT SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ uygun fiyata 36 ilde konut ve iş yeri satışı yapacak. Alan, fiyat, konum bilgileri paylaşılan TOKİ konut ve işyerleri için vatandaşlar Emlak Müzayede sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Kampanya kapsamında 36 ilde toplam 16 konut ve 183 iş yeri, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Açık artırmalar, 31 Mayıs Cuma günü Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ'nin İstanbul hizmet binasında yapılacak. TOKİ konut ve işyeri açık artırma satışına ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

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