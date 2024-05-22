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Türkiye-Birleşik Krallık ticaret hedefi 25 milyar $

HABER MERKEZİ
Türkiye-Birleşik Krallık ticaret hedefi 25 milyar $
BİRLEŞİK Krallık ve Türkiye yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için müzakerelere başlayacaklarını duyurdu. İngiliz yetkililer, anlaşmanın güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla, önümüzdeki dönemde başlayacak müzakereler öncesinde görüş alışverişinde bulunmak üzere Egeli ihracatçıları ziyaret etti. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan, "İlişkilerimizi güçlendirerek ilk aşamada ticaret hacmini 25 milyar dolara sonrasında da daha ileriye taşıyacağız" dedi.
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