Türkiye turistik geceleme alanında dünya beşincisi

TÜRKİYE, yerli ve yabancı turistlerin konaklama tesislerindeki geceleme sayısı bakımından 203 milyon gecelemeyle dünyada beşinci sırada yer aldı. En çok geceleme olan iller Antalya, İstanbul ve Muğla olarak sıralandı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin raporuna göre, 130 milyon 592 bini yabancı, 72 milyon 595 bini yerli vatandaşlar olmak üzere 2023 yılında konaklama tesislerindeki geceleme sayısı 200 milyonu geçti. Türkiye konaklama tesislerindeki geceleme sayıları bakımından İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'nın ardından beşinci sırada yer aldı. Muğla'da 10,8 milyon yabancı, 5,4 milyon yerli toplam 16 milyon 217 bin geceleme gerçekleşti.