Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması

Ankara'da düzenlenen Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı'nda konuşan Bakan Şimşek, önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonun gidişatıyla ilgili konuşan Şimşek, tek haneye düşürme programının başarılı bir şekilde çalıştığını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde sermaye piyasaları daha güçlü olacak. Enflasyonu tek haneye düşürme programımız başarılı bir şekilde çalışıyor. Aylık enflasyon oranları ile hedeflerimiz örtüşmeye başladı. Haziran ayından sonra enflasyon çok hızlı şekilde düşecek. Çok hızlı bir şekilde bu sene sonunda 30'lu rakamı görür. Hatta gelecek sene 10'lu rakam, bir sonraki sene de tek haneye düştüğünü görürüz. Daha sonra da bunu tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz. Başarılı oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Şimşek, borsanın gerçek anlamda finansal okuryazarlığı gerektiren bir alan olduğunu söyledi.

'BORSA BİR OYUN ALANI DEĞİL'

Bakan Mehmet Şimşek, borsada hisse alıp-satan vatandaşların "borsada oynuyorum" tabirini kullandığına işaret ederek, borsanın oyun alanı olmadığını, buranın yatırım yapılan bir alan ve platform olduğunu söyledi. Verileri de paylaşarak borsada 8,6 milyon ve sermaye piyasalarında işlem yapan 12 milyon kişi olduğunu aktaran Şimşek, "Bunlar önemli rakamlar. Borsadaki yatırımcı sayısı 2020'de 1,9 milyon kişiymiş. Şu anda çok ciddi artış var. Benzer şekilde mesela dört büyük kripto platformuna bakarsanız, burada da 2020'de 1,7 milyon kişinin hesabı varken, şu anda 18,2 milyon kişiye çıktı. Bunlar gerçek anlamda finansal okuryazarlığı gerektiren alanlar" ifadelerini kullandı.

Enflasyonu düşürmek için uygulanan politikalar başarıyla sonuçlanıyor.

EN ÖNEMLİ BECERİ

TOPLUMUN tüm kesiminin "finansal okuryazar" olmasının önemine dikkati çeken Bakan Mehmet Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı: "Finansal okuryazarlık, geleneksel okuryazarlık kadar, yani sayısal ve normal okuryazarlıktan sonra bence en önemli beceridir. Bu çağda 7'den 70'e herkesin bu beceriyle donatılması zaruridir, gereklidir. Buradan vatandaşlarımıza tekrar seslenmek istiyorum, kolaycı para kazanma yolları genelde tehlikelidir, risklidir. Oluşturulan platform çok kapsamlı. Zaten işin adresi de SPK. SPK sertifikalandırıyor, dolayısıyla burada eğitim boyutu var. Herkese açık ücretsiz bir platform."