BES 1 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı

Bireysel emeklilik sistemi (BES) ve otomatik katılım sisteminde (OKS) devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü kurulduğu günden bu yana ilk defa 1 trilyon lirayı aşarken, katılımcı sayısı 16,4 milyona yaklaştı.Bireysel emeklilik sistemi, kurulduğu 2003 yılından bu yana istikrarlı büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden derlenen bilgilere göre, BES'e 9 milyon 61 bin 975 kişi dahil olurken, toplam fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 934 milyar liraya yaklaştı. OKS'de ise 7 milyon 323 bin 573 katılımcı yer alırken, toplam fon büyüklüğü 69 milyar lira civarında gerçekleşti. Böylelikle BES ve OKS'deki fon büyüklüğü toplamda 1 trilyon 2 milyar 409 milyon liraya ulaştı.