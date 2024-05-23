Denizli nevresim ihracatında Türkiye’nin zirvesinde

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, havlu, bornoz ve nevresim ihracatında Denizli'nin Türkiye'de zirvede yer aldığını belirterek, ülke genelinde toplam havlu ihracatının yüzde 75'i, bornoz ihracatının yüzde 66'sı ve nevresim ihracatının yüzde 55'nin Denizli'den yapıldığını açıkladı

. 'SEKTÖRDE GÜÇLÜYÜZ'

İSTANBUL Fuar Merkezinde 21-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında 28.si düzenlenen Hometex 2024 Fuarı'na 109 üyesi ile katılarak, adeta çıkarma yapan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) fuarın gözdesi oldu. Başkan Memişoğlu, "2023 yılında Denizli'nin tekstil- konfeksiyon ihracatı 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Denizli genelinde ihracat birim fiyatı 2,1 dolar seviyelerindeyken, havlu, bornoz ve nevresimde ihracat birim fiyatının 10,48 dolar olduğunu görüyoruz. Bu veriler, Denizli'nin ev tekstili sektöründeki gücünün ve ihracat potansiyelinin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor" dedi.