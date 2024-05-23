Olimpiyat Oyunları’nın giysileri Türk yapımı

DENİZLİ'DE kadın istihdamıyla öne çıkan bir konfeksiyon firması, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın lisans hakkı çerçevesinde alınan siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Toplam 4 bin çalışanı bulunan ve istihdamının yüzde 80'i kadınlardan oluşan firma, 26 Temmuz'da başlayacak olimpiyatlar için 35 bin parça üreterek dünya pazarına gönderdi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Baltalı, siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Baltalı, "Bu ürünler, e-ticaret sitelerinde satışa çıktı. Biz de Türkiye'den bu kategoride bir imalatçı olduğumuz için tabii ki gurur duyuyoruz. Olimpiyat ürünlerinin firmamızda üretilmiş olması bizim için gurur kaynağı" dedi.