Venezuela ile 3 milyar dolarlık ticaret hedefi

TÜRKİYE-VENEZUELA Dördüncü Ortak İşbirliği Komisyonu (OİK) Toplantısı bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil eş başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilecek. İki ülke arasındaki yakın ilişkiler, gerek siyasi gerek toplumsal seviyelerde gün geçtikçe pekişiyor. Son dönemde üst düzey temaslar artarak devam ediyor. Bu çerçevede, iki ülke arasındaki 3 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması için atılabilecek adımlar ve kültür, turizm, kalkınma, enerji, ulaştırma, sağlık, eğitim ve tarım alanlarında işbirliğinin ilerletilmesi için yürütülecek ortak çalışmaların değerlendirilmesi planlanıyor. Başta Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve küresel konularda da görüş alışverişinde bulunulacak.