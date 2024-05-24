Kuşadası’nda şemsiye ve şezlonglar artık ücretsiz

AYDIN'IN turistik ilçesi Kuşadası'nda, önümüzdeki 10 yıl boyunca 401 bin 12 metrekare plaj alanının bakımı, temizlik işleri ve ticari alanların işletilmesi yetkisi, imzalanan protokolle Kuşadası Belediyesi'ne verildi. Protokolün ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de bundan sonra kentteki halk plajlarında şemsiye ve şezlongların ücretsiz olacağını müjdeleyerek, "Hemşehrilerimize ve konuklarımıza ise birbirinden güzel plajlarımızın tadını çıkarmak kalacak" dedi. Günel'in duyurduğu karar, Kuşadası'nda yaşayan yerli halk ve turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kente akın etmeye başlayan tatilcileri çok mutlu etti.