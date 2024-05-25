Arçelik yeşil enerji atılımını İzmir’den başlatıyor

ARÇELİK'İN İstanbul ve Trakya bölgeleri yetkili satıcı ve yetkili servisleri İzmir'de bir araya geldi. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve şirket yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantılarda şirketin sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji dönüşümü vizyonu katılımcılarla paylaşıldı; dünya ve Türkiye'deki sektör gündemi ele alındı.

"İZMİR'İN KONUMU EŞSİZ"

CAN Dinçer, "İzmir coğrafi konumu, ekonomisi, turizmi, yetişmiş iş gücü, nitelikli ve yeniliklere açık nüfusuyla Arçelik için eşsiz öneme sahip noktalardan biri. Birçok ilki burada hayata geçiriyoruz. Müşteri deneyimi odaklı ilk konsept mağazamızı, ilk iklim dostu mağazamızı bu ilimizde açtık. Yenilenebilir enerji atılımımızı da yine İzmir'den başlattık. Şimdi de Arçelik Enerji Çözümleri TIR'ımızın ilk durağı İzmir. TIR, OSB'lerdeki işletmelere yenilenebilir enerjiye çözümlerimizi tanıtacak. Böylece ülkemizin yenilenebilir enerji dönüşümüne ivme kazandırmaya çalışacağız. Arçelik Enerji Çözümleri TIR'ı ile yeşil enerjiye geçişi hızlandırarak hem İzmir'deki işletmelerin temiz ve sınırsız bir kaynaktan yararlanarak daha az fatura ödemelerine yardımcı olmayı hem de gezegenimiz için değer yaratmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.