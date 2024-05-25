Aydın’da SGK’nın eski hizmet binası satılıyor

AYDIN'DA uzun yıllar SGK binası olarak hizmet veren Efeler ilçesindeki tescilli bina satılığa çıkarıldı. Bina için 43 milyon lira değer biçilirken ihale şartları binaya asılan dev pankartla ilan edildi. Aydın'ın en eski binalarından olan, hastane olarak kullanılıp ardından 30 yılı aşkın süre Sosyal Güvenlik Kurumu binası olarak kullanılan bina, 2016 yılında boşaltıldı. SGK'nın yeni hizmet binasına taşınmasının ardından depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkan kamu binası, 8 yıldır atıl durum bekliyordu.