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Haberler Ekonomi Emeklilere erken ikramiye sürprizi

Emeklilere erken ikramiye sürprizi

HABER MERKEZİ
Emeklilere erken ikramiye sürprizi
EMEKLİ ikramiyeleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Maaş ve bayram ikramiyeleri ödemeleri için takvim şekillendi. Haziran ayında ödenecek maaşlar 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılırken, bu kez bir defaya mahsus olmak üzere öne alınacak. Bayram ikramiyesiyle birlikte emeklilerin bu ödemeleriyle ilgili en muhtemel tarihler ise 10-14 Haziran arasında olacak. İlk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklileri, ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler yapılacak.
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