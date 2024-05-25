Emeklilere erken ikramiye sürprizi

EMEKLİ ikramiyeleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Maaş ve bayram ikramiyeleri ödemeleri için takvim şekillendi. Haziran ayında ödenecek maaşlar 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılırken, bu kez bir defaya mahsus olmak üzere öne alınacak. Bayram ikramiyesiyle birlikte emeklilerin bu ödemeleriyle ilgili en muhtemel tarihler ise 10-14 Haziran arasında olacak. İlk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklileri, ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler yapılacak.