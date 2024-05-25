‘Enflasyonu birlikte yeneceğiz’

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla Ege Bölgesi'nin 2023 Yılı Üretimden Satışlarına Göre 100 Büyük Sanayi firmasını açıkladı. Listedeki ilk 5 firma Star Rafineri A.Ş., Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., Petkim Petrokimya Holding A.Ş., İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., Philip Morris Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. oldu.

DÖVİZ-ZAM İLİŞKİSİ VAR

Listedeki ilk 10 firmada genel bir değişiklik olmadığını dile getiren EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Her sektörden olması bizim için çok önemli. Özellikle otomotiv, gıda, tekstil sektörü ağırlıklı bir yapı yok. Bütün sektörlerimiz ilk 100'ün içinde var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerinin yüzde 65-70'inin ithalata bağlı olduğunu ifade eden Yorgancılar, "10 dolarlık malın 7 doları ithale bağlı olarak üretiliyor. Kalan yüzde 30'u Türkiye'nin içinden alınıyor. Türkiye'nin içinden alanlar üretirken ithal mal kullanıyor, onun da yüzde 70'i ithale bağlı olunca yüzde 21'i yapıyor. Sadece yüzde 9'u kalıyor. Dövizin aşırı değerlenmesinin ya da eksik değerlenmesi konusunda, döviz çok arttığı zaman malları üretenin döviz giderleri yukarı çıktığı için zam yapıyorlar. Zam yapıldığında enflasyon yukarı doğru çıkıyor. Onun için yerli üretim yapılmalı. Ülkemizde kendi kendine yetebilen, dışarıya bağımlılığın az olduğu üretim modelinin uygulanması gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK"

Yorgancılar, "Bu ülke hepimizin; başka bir Türkiye yok, bu topraklar, bu vatan, bu bayrak bizim. Burada kazanıyoruz, burada yaşayacağız. Benim en azından bir yere gitme gibi bir düşüncem yok. Hiç bir zaman da olmadı. Türkiye'nin önü açık, hiç bunun aksini düşünmedim. Kendim patron değilim, biz tüm ekiplerimizle, çalışanlarımızla bir bütün, bir takımız. Birlikte çalışıp birlikte kazanacağız. Enflasyonu daha önce nasıl yendiysek, yine öyle bir olup birlik olup hep beraber yeneceğiz" diye konuştu.

Yabancı yatırımcıların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e güvendiğini ifade eden Yorgancılar, "Bakanımızın açıkladığı ekonomi politikalarına sonuna kadar desteğiz. Yaptığı iş enflasyonu aşağı indirebilmek için. Büyük çaba sarf ediyor. Bir dokunuşta tabii ki inmeyecek. Bir programla, sistemle iner. Kemal Derviş'in zamanında enflasyonumuz yüksekti, en büyük avantaj şirketler sağlamdı, bankalar çürüktü. Şimdi bankalar da güçlü. Şirketlerin özkaynakları daha güçlü hale geldi. Enflasyonu yeneceğiz, bundan hiç şüphem yok. Bu enflasyonu aşağı getireceğiz. Programa güvenle bunu devam ettirmenin doğru olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.