Kuşadası sağlık turizmiyle ekonomiye katkı sağlıyor

TÜRKİYE'DE turizmin gözde noktalarından Aydın Kuşadası, sağlık turizmi alanında da yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin tedavi için ilçeyi seçtiğini söyleyen, Berkay Kocabıyık, sağlık turizmiyle Kuşadası'nda 12 ay boyunca hizmet verildiğini dile getirdi. Kuşadası'nda uluslararası standartlarda ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunan Coşkun Uğraş ise, kente sadece tatil yapmak isteyenler için değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan misafirler için de ideal bir konaklama yerleri olduğunu vurguladı. Kuşadası'nda mide küçültme ameliyatı, saç ekimi, ağız ve diş sağlığı gibi çeşitli alanlarda tedavi gören yerli ve yabancı turistleri ağırlayan oteller, sağlık turizmi ile konforu bir araya getirerek ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.