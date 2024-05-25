TCMB rezervleri 140 milyar doları aştı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İslam ekonomisine dair küresel düzeyde öngörülerin ele alındığı İslami Finans Zirvesi'nde konuştu. Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını sağlamanın temel görevleri olduğunu belirten Karahan, "Geldiğimiz noktada dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Yaz aylarından itibaren yıllık enflasyonun hızlı bir şekilde gerileyeceğini ve bu gerilemenin aylık enflasyonun temel eğilimindeki iyileşme ile birlikte süreklilik kazanacağını öngörmekteyiz. Haziran ayında başlattığımız kademeli ve güçlü parasal sıkılaştırma süreci finansal koşullara beklendiği şekilde yansıdı" ifadelerini kullandı. Cari açığın yaklaşık 60 milyar dolar seviyesinden 30 milyar dolar düzeyine gerilediğini vurgulayan Karahan, "Bu süreçte Merkez Bankamızın rezervleri de 40 milyar doların üzerinde artarak 140 milyar doları aştı. İyileşmeyle paralel olarak Merkez Bankası'nın yabancı para cinsi yükümlülüğü önemli miktarda gerilemiş ve döviz likiditesinde önemli bir iyileşme olmuştur" şeklinde konuştu.