Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı yeniden açıldı

MAYIS 2023'te bakım çalışmaları nedeniyle kapatılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı yeniden hizmete açıldı. Soda külü yüklü ilk ihracat treni de önceki gün Azerbaycan'a doğru yola çıkarken, Azerbaycan'dan Adana Yenice'ye plastik ham maddesi taşıyan ilk tren de dün sabah saatlerinde Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ekim 2017 tarihinde Türkiye- Gürcistan ve Azerbaycan işbirliği ile açılan Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı'nda bugüne kadar konvansiyonel taşımalar da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 470 bin ton yük taşındığını ifade etti. Uraloğlu, "Bu rakamlar dahi bu hattın bölge için ne kadar önemli bir demiryolu hattı olduğunu gösteriyor" dedi