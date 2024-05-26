Bozcaada Belediyesi’nden Tiny House’lara mühür

KUZEY Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Bozcaada'da, son dönemde 'Tiny House' olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evlerin akınına uğramaya başladı. Son aylarda adaya konuşlandırılan 'Tiny House'lar için harekete geçen Bozcaada Belediyesi, kaçak konaklamanın önüne geçmek için uygulama başlatılırken, bu evlere elektrik ve su hizmeti de verilmeyeceği belirtildi. Belediye'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "3194 sayılı İmar Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi arazilerde yapılaşmayı düzenleyici yasal mevzuat çerçevesinde herhangi bir izin alınmadan ikamet veya ticari amaçlarla kullanılan bu yapıların tarım arazilerinde uzun süre konuşlandırılması ve kullanılması kesinlikle yasaktır" denildi.