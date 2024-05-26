Emekli maaş promosyonları ne kadar? İşte banka banka rakamlar...

Mayıs ayında hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? Promosyon için şartlar neler? Başvurular nereden yapılacak? soruları emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2024 Mayıs ayı promosyon rakamları...
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Emekli promosyon avantajından 01 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.
HALKBANK
Emekli maaşını 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL - 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL - 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri - 12.000 TL
QNB FİNANSBANK
Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığıyla alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
AKBANK
Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor. 1 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerlidir.
Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Toplam emekli promosyon tutarı
• 0 - 9.999 TL - 6.250 TL
• 10.000 TL - 14.999TL - 10.000 TL
• 15.000 TL - 19.999 - 12.500 TL
• 20.000 TL ve üzeri - 15.000 TL
VAKIFBANK
Vakıfbank 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
• 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL
• 10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL
• 15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL
• 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL emekli promosyon ödemesi yapacak.
DENİZBANK
Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.
• 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL
• 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
• 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanıyor.
Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Emekli Promosyon Tutarı
• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL
• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL
• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL
• 20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL