Kreşlere de kamera zorunluluğu geliyor

ANAOKULU ve ilköğretim okullarında güvenlik ve şiddet olaylarının tespiti için uygulanan "kamera kaydı" sistemi "özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri" için de uygulanacak. Konuya ilişkin yönetmelik taslak çalışması görüş için bakanlıklara gönderildi. Bunun üzerine Aile Bakanlığı özel kreş, gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerine kamera zorunluluğu getirmek için "Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik"te değişiklik için taslak hazırladı. Aile Bakanlığı yönetmelik taslağına ilişkin olarak Meclis'e gönderdiği yazıda, "Yönetmelik taslağında bahse konu kuruluşlar da gizliliğe riayet edilerek faaliyetlerin kamera ile takip edilmesine ilişkin hüküm düzenlenerek söz konusu kuruluşlarda güvenliği sağlamak, olumsuz olayları önlemek ve oluşabilecek bir sorunun tespitini kolaylaştırmak amaçlanmıştır" ifadelerini kullandı.