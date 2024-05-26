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Haberler Ekonomi Moskova Büyükelçiliği'nde Ege’nin yemekleri tanıtıldı

Moskova Büyükelçiliği'nde Ege’nin yemekleri tanıtıldı

HABER MERKEZİ
Moskova Büyükelçiliği’nde Ege’nin yemekleri tanıtıldı
RUSYA'DA, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Ege mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği bir program gerçekleştirdi. Moskova'daki büyükelçilik rezidansında düzenlenen programda, Türkiye'den gelen aşçı Hasan Aydın Yiğit tarafından hazırlanan Ege mutfağına özgün lezzetler misafirlere ikram edildi. Sunumda İzmir köfte de yer aldı.
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