Muğlalı arıcılara damızlık 100 adet ana arı dağıtımı

MUĞLA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, Hayvancılık Genel Müdürlüğü desteğiyle başlattığı 'Muğla Arısının Seleksiyon ve Islahının Sürdürülebilirliği Projesi' kapsamında 20 arıcıya 5'er adet olmak üzere toplam 100 adet damızlık ana arı teslim edildi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "İlimizde ve ülkemizde arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için bölgeye uyumlu, yüksek verimli, hastalıklara ve zararlılara karşı dirençli ana arıların elde edilmesi ve bu arıların bölge üreticileri tarafından kullanımının sağlanması büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.