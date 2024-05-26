Selçuk’ta kiralar dudak uçuklatıyor

Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak, konut için imara açılacak alanların olmaması nedeniyle ilçede ciddi boyutta konut sıkıntısı yaşandığını söyledi. Selçuk'taki yapıların çok büyük bölümünün eski olduğuna da vurgu yapan Başkan Kamak, "Bir yanımız SİT alanı, bir yanımız tarım alanı, bir yanımız deniz. Yapı stoku açısından fakir bir ilçeyiz" dedi.

KONUT SIKINTISI YAŞANIYOR

İçinde oturulamayacak kadar kötü evlerin bile kirasının 10 bin liradan başladığını dile getiren Kamak, "20 bin, 25 bin liraya kiralık evlerin olduğunu duyuyoruz. Bu yüksek kiralar, Selçuk'un turistik bir ilçe olmasından değil, konut sıkıntısından kaynaklanıyor" dedi. Selçuk'ta emlak komisyonculuğu yapan Aykut Fırat ise, kamu görevlileri ve ilçede bulunan Efes Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yana yakıla ev aradığını ancak rakamların insanları korkuttuğunu söyledi. Fırat, ev sahiplerinin 10 bin liralık evin kira bedelini bir anda 15 bin liraya, 13 bin liralık evinkini 20 bin liraya çıkardığını belirtti.

TOKİ'DEN 1380 KONUTLUK PROJE

Fırat, "Bir ev boşaldığında çok kısa zamanda o konut kiralık veriliyor. Hatta kalabalık aileler, mecbur kaldıkları için kendilerinden istenen o yüksek rakamları kabul ediyor, kabul etmek zorunda kalıyor. TOKİ'nin 1380 konutluk bir projesi var. Yıl sonuna kadar tamamlanacağı söyleniyor. O konutlar yerleşime açıldığında kiralık ev sorununun kısmen de olsa azalacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Selçuk'un en eski ailelerinden birinin mensubu olan Sema Yeşilçimen de, Selçuk'un konut için imara açılacak alanının olmadığını söyledi. Eski meclis üyesi Yeşilçimen, "Konut konusunda ilçemizin sıkıntısı çok büyük. TOKİ'nin yaptığı konutlar var. Yıl sonuna kadar bitmesini, o evlerde oturulmaya başlanacağını umut ediyoruz. Fakat Selçuk'taki konut sıkıntısı, TOKİ'nin 1380 konutuyla çözülecek bir sorun değil. İnsanlar TOKİ evlerine geçseler bile yüksek kiraları konuşmaya devam edeceğimizi düşünüyorum çünkü Selçuk'ta konut stoku yetersiz" ifadelerini kullandı.