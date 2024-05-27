ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 27 Mayıs Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altının gram fiyatı yeni haftaya da artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 426 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, cumhuriyet altını 16 bin liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 343 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, cuma günü ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerinin gevşeme sinyalleri vermesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlama ihtimalinin desteklendiğini ifade ederek, söz konusu durumun altın talebini desteklediğini söyledi.