  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bakan Şimşek yeni düzenlemeyi duyurdu: Konut fiyatlarında artış frenlenecek

Bakan Şimşek yeni düzenlemeyi duyurdu: Konut fiyatlarında artış frenlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gayrimenkul yatırım fonlarının projelere yatırım yapmasının önünün açılacağını belirtti. Şimşek, “Bu sayede konut ve kira fiyat artışları frenlenecek” dedi.

HABER MERKEZİ
Bakan Şimşek yeni düzenlemeyi duyurdu: Konut fiyatlarında artış frenlenecek

Bakan Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirtti. Bakan Şimşek, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak" dedi. Bakan Şimşek açıklamasında önemli konulara da değindi.

PİYASA BASKISI AZALACAK

Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Kurul tarafından yapılacak düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak. Düzenlemeyle, bu fonların portföyleri uygun hale getirilip tür değişikliği yapılacak. Konut arzının artmasıyla birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve böylelikle konuta erişilebilirlik her kesim için kolaylaşacak." Bakan Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde: "Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarının kurulmasına yönelik düzenleme yapıyoruz. Böylece kentsel dönüşümün finansmanına ve konut arzının artırılmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede konut ve kira fiyat artışları düşecek, her kesim için konut erişilebilirliği kolaylaşacaktır."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA