Fırıncıların rekabeti vatandaşa yaradı

Denizli'de fırıncılar arası rekabet sonucu bazı fırınlar ekmek fiyatını 8 liradan 6 liraya düşürdü. Gramajında hiçbir değişiklik yapılmadan piyasanın altına satılan ekmekler ise yoğun talep gördü. Farklı mahallelerde yaşayan vatandaşlar da ekmeğin 6 liraya satıldığı fırını tercih ediyor. Fırın işletmecisi Servet Ali Kara, yaptıkları indirimden vatandaşların büyük memnuniyet yaşadığını ifade etti.

'GRAMAJ DEĞİŞMİYOR'

Ekmeği uyguna sattığı için taleplere yetişemediğini söyleyen Kara, "İlimizde ekmek 8 lirayken biz halkımıza destek olmak için 6 liraya satıyoruz. İyi tepkiler de kötü tepkiler de alıyoruz. Diğer fırıncı arkadaşlarımız bize gönül koyuyor ama imkanlarımız el verdiği sürece satmaya devam edeceğiz. Uygun verdiğimiz için taleplerimiz fazla, üretime yetişemiyoruz. Yıllardır bu işi yapıyorum, yıllardır fırıncılar arasında rekabet var. İnsanların alım gücü az olduğu için dua edenler bile oluyor. Gramaj hiçbir şekilde değişmiyor. Ucuz olduğu için başka mahallelerden de vatandaşlarımız buraya ekmek almaya geliyor" dedi. Ucuz olduğu için bu fırına gelip ekmek aldığını belirten esnaf emeklisi Baki Işıklı, "Emeklilere ve öğrencilere çok büyük faydaları dokunuyor. Diğer illere baktığımız ekmek en az 10 lira. Ama burada 6 liraya alabiliyoruz. Fırınlar arası rekabet var. Bu durum dar gelirliler için büyük şans. Çok dua alıyorlar" diye konuştu.