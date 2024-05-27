Fiyatlar enflasyonun altında kaldı

Konut fiyatlarında artış enflasyonun altında kalmaya devam ederken, başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) olmak üzere sektördeki önemli araştırmalar, fiyatlardaki reel düşüşün yüzde 16'yı aştığını gösteriyor. Son aylarda konuta olan talep azalırken, konut satış fiyatlarının reel olarak gerilediği görülüyor. TCMB'nin son açıkladığı veriye göre Konut Fiyat Endeksi, Mart 2024'te aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 52 arttı. Mart ayına ilişkin açıklanan enflasyon verisi ise aylık yüzde 3,16, yıllık yüzde 68,5 artış şeklindeydi. Buna göre konut fiyatlarındaki artış enflasyon oranının 16,5 puan altında kaldı. Konut Fiyat Endeksi martta yıllık bazda İstanbul'da yüzde 40,4, Ankara'da yüzde 63,9, İzmir'de yüzde 49,5 yükseldi. İstanbul'daki reel düşüş dikkati çekti.